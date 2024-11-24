«Айлендерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» дома победили «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Айлендерс» с 21 очком занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с 19 очками — на 13-й строчке «Запада».