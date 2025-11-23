«Айлендерс» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на выезде обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

«Блюз» с 20 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда из Нью-Йорка с 26 очками — на шестой строчке «Востока».