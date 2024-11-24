«Айлендерс» победили «Сент-Луис», Цыплаков и Бучневич забили по одному голу

«Айлендерс» дома победили «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев 3 (1+2) очка набрал Брок Нельсон. Российские форварды Максим Цыплаков («Айлендерс») и Павел Бучневич («Сент-Луис») забросили по одной шайбе.

Российский вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин сделал 24 сейва.

«Айлендерс» с 21 очком занимает 10-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» с 19 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Палмиери — 8 (Нельсон), 18:51 — 1:0. Нельсон — 8 (бол., Цыплаков, Хольмстрем), 35:55 — 2:0. Нейберс — 7 (бол., Бучневич, Томас), 40:45 — 2:1. Палмиери — 9 (п.в., Нельсон), 59:23 — 3:1.

Вратари: Сорокин — Биннингтон (58:06 — 59:23).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 31 (12+12+7) — 25 (7+8+10).

Наши: Романов (22.30/2/+1), Цыплаков (17.32/3/+2) — Бучневич (20.03/1/-1), Торопченко (9.28/0/0).

24 ноября. Нью-Йорк. UBS Arena.