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«Сент-Луис» в результативном матче обыграл «Айлендерс», Барбашев забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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7 декабря. «Айлендерс» — «Сент-Луис» (4:7).
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 7:4.

В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Иван Барбашев, два последних гола были забиты в пустые ворота. У «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Сент-Луис» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Айлендес» с 32 очками — на шестой строчке Востока.

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«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Голы: Лейво — 1 (Шенн), 17:13 — 0:1. Добсон — 8 (Барзал, Вальстрем), 17:52 — 1:1. Барбашев — 4 (Биттен, Миккола), 23:51 — 1:2. О`Райлли — 9 (Лейво, Фолк), 34:58 — 1:3. Аччиари — 7, 43:37 — 1:4. Парэйко — 1 (Кайру, Ледди), 43:50 — 1:5. Паризе — 9 (бол., Бэйли, Добсон), 45:36 — 2:5. Фэшинг — 1 (Мартин, Нельсон), 54:43 — 3:5. Пажо — 7 (Паризе), 55:04 — 4:5. Томас — 5 (п.в., Саад), 58:03 — 4:6. Аччиари — 8 (п.в.), 58:55 — 4:7.

Вратари: Сорокин (54:55 — 55:04, 57:39 — 58:03, 58:31 — 58:55) — Грайсс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (13+14+13) — 28 (6+13+9).

Наши: Романов (17.20/0/-3) — Барбашев (12.55/4/+1), Тарасенко (17.24/2/-1).

7 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сент-Луис Блюз
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1 Нью-Джерси 26 21 5 43
2 Каролина 25 14 11 33
3 Питтсбург 26 14 12 32
4 Айлендерс 27 16 11 32
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 24 8 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 27 16 11 38
3 Тампа-Бэй 25 15 10 31
4 Детройт 25 13 12 31
5 Флорида 26 12 14 28
6 Монреаль 25 12 13 26
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 25 10 15 21
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 24 16 8 33
2 Даллас 26 14 12 33
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 26 12 14 24
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 25 7 18 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 28 14 14 32
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 26 11 15 25
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
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Нью-Джерси – Чикаго
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7.12 03:00
Оттава – Лос-Анджелес
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7.12 03:00
Питтсбург – Коламбус
 4 : 1
7.12 03:00
Тампа-Бэй – Детройт
 2 : 4
7.12 03:30
Айлендерс – Сент-Луис
 4 : 7
7.12 04:00
Виннипег – Флорида
 5 : 2
7.12 04:30
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 0 : 4
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