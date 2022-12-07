«Сент-Луис» в результативном матче обыграл «Айлендерс», Барбашев забил гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 7:4.

В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Иван Барбашев, два последних гола были забиты в пустые ворота. У «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-3».

После этого матча «Сент-Луис» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Айлендес» с 32 очками — на шестой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)

Голы: Лейво — 1 (Шенн), 17:13 — 0:1. Добсон — 8 (Барзал, Вальстрем), 17:52 — 1:1. Барбашев — 4 (Биттен, Миккола), 23:51 — 1:2. О`Райлли — 9 (Лейво, Фолк), 34:58 — 1:3. Аччиари — 7, 43:37 — 1:4. Парэйко — 1 (Кайру, Ледди), 43:50 — 1:5. Паризе — 9 (бол., Бэйли, Добсон), 45:36 — 2:5. Фэшинг — 1 (Мартин, Нельсон), 54:43 — 3:5. Пажо — 7 (Паризе), 55:04 — 4:5. Томас — 5 (п.в., Саад), 58:03 — 4:6. Аччиари — 8 (п.в.), 58:55 — 4:7.

Вратари: Сорокин (54:55 — 55:04, 57:39 — 58:03, 58:31 — 58:55) — Грайсс.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 40 (13+14+13) — 28 (6+13+9).

Наши: Романов (17.20/0/-3) — Барбашев (12.55/4/+1), Тарасенко (17.24/2/-1).

7 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.