«Сент-Луис» в результативном матче обыграл «Айлендерс», Барбашев забил гол
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Айлендерс» со счетом 7:4.
В составе «блюзменов» одну из шайб забросил Иван Барбашев, два последних гола были забиты в пустые ворота. У «островитян» вратарь Илья Сорокин отразил 21 бросок, защитник Александр Романов завершил встречу с показателем полезности «-3».
После этого матча «Сент-Луис» с 24 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Айлендес» с 32 очками — на шестой строчке Востока.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)
Голы: Лейво — 1 (Шенн), 17:13 — 0:1. Добсон — 8 (Барзал, Вальстрем), 17:52 — 1:1. Барбашев — 4 (Биттен, Миккола), 23:51 — 1:2. О`Райлли — 9 (Лейво, Фолк), 34:58 — 1:3. Аччиари — 7, 43:37 — 1:4. Парэйко — 1 (Кайру, Ледди), 43:50 — 1:5. Паризе — 9 (бол., Бэйли, Добсон), 45:36 — 2:5. Фэшинг — 1 (Мартин, Нельсон), 54:43 — 3:5. Пажо — 7 (Паризе), 55:04 — 4:5. Томас — 5 (п.в., Саад), 58:03 — 4:6. Аччиари — 8 (п.в.), 58:55 — 4:7.
Вратари: Сорокин (54:55 — 55:04, 57:39 — 58:03, 58:31 — 58:55) — Грайсс.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 40 (13+14+13) — 28 (6+13+9).
Наши: Романов (17.20/0/-3) — Барбашев (12.55/4/+1), Тарасенко (17.24/2/-1).
7 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
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|2
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|13
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|1
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|2
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|24
|15
|9
|33
|3
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|14
|32
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|26
|14
|12
|28
|5
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|12
|13
|27
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|26
|11
|15
|25
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|20
|20
|8
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|26
|6
|20
|15
|7.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Чикаго
|3 : 0
|7.12
|03:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 5
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|03:00
|
Питтсбург – Коламбус
|4 : 1
|7.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|2 : 4
|7.12
|03:30
|
Айлендерс – Сент-Луис
|4 : 7
|7.12
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|5 : 2
|7.12
|04:30
|
Даллас – Торонто
|0 : 4
|7.12
|06:00
|
Анахайм – Каролина
|- : -
|7.12
|06:00
|
Сиэтл – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|48
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|26
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|26
|22
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|26
|19
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
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