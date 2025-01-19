«Айлендерс» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Сан-Хосе» в гостях уступили «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Автором единственного гола «Шаркс» стал Барклай Гудроу.

В составе хозяев отличились Мэтью Барзал, Брок Нельсон, Ноа Добсон и Райан Пулок.

«Айлендерс» набрал 43 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» идет 15-м на «Западе» с 34 баллами.