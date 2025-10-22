Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

22 октября, 04:49

«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Сорокин сделал 33 сейва

Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «островитян» забили Бо Хорват, Кейси Сизикас, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер. У «Шаркс» отличились Коллин Граф, Адам Годетт и Маклин Селебрини.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 6 очков в 6 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 2 очка в 6 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Сан-Хосе
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Сан-Хосе Шаркс
Читайте также
В ОП рассказали о штрафах для компаний за запрет выезда сотрудников за границу
Отец Илона Маска посетил матч «Ак Барс» — «Адмирал»
Массовая драка в ЖК «Прокшино» в Москве. Что известно
Легенду киевского «Динамо» Яремчука арестовали в Польше
Станкович попросил оставить его в покое, Солари признал, что это худшая игра, Угальде объяснил почему. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
СМИ сообщили о проблемах с отоплением на Украине этой зимой
Популярное видео
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вашингтон» выиграл у «Сиэтла», Овечкин сделал голевую передачу

«Оттава» проиграла «Эдмонтону», Макдэвид забил первый гол в сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 8 7 1 14
2 Питтсбург 9 6 3 13
3 Каролина 7 6 1 12
4 Вашингтон 9 6 3 12
5 Айлендерс 8 4 4 9
6 Филадельфия 8 4 4 9
7 Коламбус 8 4 4 8
8 Рейнджерс 9 3 6 8
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 10 7 3 14
2 Детройт 9 6 3 12
3 Флорида 10 5 5 10
4 Баффало 9 4 5 9
5 Оттава 9 4 5 9
6 Торонто 9 4 5 9
7 Бостон 10 4 6 8
8 Тампа-Бэй 8 2 6 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 9 7 2 14
2 Колорадо 9 5 4 13
3 Виннипег 8 6 2 12
4 Чикаго 8 4 4 10
5 Нэшвилл 8 3 5 8
6 Даллас 7 3 4 7
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Миннесота 9 3 6 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 8 5 3 12
2 Сиэтл 8 4 4 10
3 Анахайм 8 4 4 9
4 Эдмонтон 8 4 4 9
5 Лос-Анджелес 8 3 5 8
6 Ванкувер 9 4 5 8
7 Сан-Хосе 8 1 7 4
8 Калгари 9 1 8 3
Результаты / календарь
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
26.10 00:05 Торонто – Баффало 4 : 3 ОТ
26.10 00:05 Тампа-Бэй – Анахайм 4 : 3
26.10 01:00 Флорида – Вегас 3 : 0
26.10 01:00 Миннесота – Юта 2 : 6
26.10 02:00 Питтсбург – Коламбус 4 : 5 Б
26.10 02:00 Детройт – Сент-Луис 6 : 4
26.10 02:00 Вашингтон – Оттава 1 : 7
26.10 02:00 Ванкувер – Монреаль 3 : 4
26.10 03:00 Нэшвилл – Лос-Анджелес - : -
26.10 03:00 Даллас – Каролина - : -
26.10 05:00 Сиэтл – Эдмонтон - : -
26.10 20:00 Нью-Джерси – Колорадо - : -
Все результаты / календарь

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости