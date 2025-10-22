«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Сорокин сделал 33 сейва

«Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «островитян» забили Бо Хорват, Кейси Сизикас, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер. У «Шаркс» отличились Коллин Граф, Адам Годетт и Маклин Селебрини.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 6 очков в 6 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 2 очка в 6 играх.