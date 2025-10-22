«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Сорокин сделал 33 сейва
«Айлендерс» обыграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «островитян» забили Бо Хорват, Кейси Сизикас, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер. У «Шаркс» отличились Коллин Граф, Адам Годетт и Маклин Селебрини.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 33 из 36 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» набрали 6 очков в 6 матчах и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Сан-Хосе» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 2 очка в 6 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|8
|7
|1
|14
|2
|Питтсбург
|9
|6
|3
|13
|3
|Каролина
|7
|6
|1
|12
|4
|Вашингтон
|9
|6
|3
|12
|5
|Айлендерс
|8
|4
|4
|9
|6
|Филадельфия
|8
|4
|4
|9
|7
|Коламбус
|8
|4
|4
|8
|8
|Рейнджерс
|9
|3
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|10
|7
|3
|14
|2
|Детройт
|9
|6
|3
|12
|3
|Флорида
|10
|5
|5
|10
|4
|Баффало
|9
|4
|5
|9
|5
|Оттава
|9
|4
|5
|9
|6
|Торонто
|9
|4
|5
|9
|7
|Бостон
|10
|4
|6
|8
|8
|Тампа-Бэй
|8
|2
|6
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|9
|7
|2
|14
|2
|Колорадо
|9
|5
|4
|13
|3
|Виннипег
|8
|6
|2
|12
|4
|Чикаго
|8
|4
|4
|10
|5
|Нэшвилл
|8
|3
|5
|8
|6
|Даллас
|7
|3
|4
|7
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Миннесота
|9
|3
|6
|7
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|8
|5
|3
|12
|2
|Сиэтл
|8
|4
|4
|10
|3
|Анахайм
|8
|4
|4
|9
|4
|Эдмонтон
|8
|4
|4
|9
|5
|Лос-Анджелес
|8
|3
|5
|8
|6
|Ванкувер
|9
|4
|5
|8
|7
|Сан-Хосе
|8
|1
|7
|4
|8
|Калгари
|9
|1
|8
|3
Результаты / календарь
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
|26.10
|00:05
|Торонто – Баффало
|4 : 3 ОТ
|26.10
|00:05
|Тампа-Бэй – Анахайм
|4 : 3
|26.10
|01:00
|Флорида – Вегас
|3 : 0
|26.10
|01:00
|Миннесота – Юта
|2 : 6
|26.10
|02:00
|Питтсбург – Коламбус
|4 : 5 Б
|26.10
|02:00
|Детройт – Сент-Луис
|6 : 4
|26.10
|02:00
|Вашингтон – Оттава
|1 : 7
|26.10
|02:00
|Ванкувер – Монреаль
|3 : 4
|26.10
|03:00
|Нэшвилл – Лос-Анджелес
|- : -
|26.10
|03:00
|Даллас – Каролина
|- : -
|26.10
|05:00
|Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|26.10
|20:00
|Нью-Джерси – Колорадо
|- : -
Новости