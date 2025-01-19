«Айлендерс» дома обыграли «Сан-Хосе» в НХЛ
«Айлендерс» на домашнем льду одержали победу над «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
Победу хозяевам принесли голы Мэтью Барзала, Брока Нельсона, Ноа Добсона и Райана Пулока. Единственный гол гостей в активе Барклая Гудроу.
Голкипер гостей Александр Георгиев отразил 27 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» (43 очка) занимает 15-е место в Восточной конференции НХЛ. «Сан-Хосе» (34) идет 15-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» - «Сан-Хосе» — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)
Голы: Барзал — 6, 28:47 — 1:0. Гудроу — 3 (Рутта), 30:02 — 1:1. Нельсон — 13 (Палмиери, Пелек), 30:42 — 2:1. Добсон — 6 (Барзал, Хорват), 39:33 — 3:1. Пулок — 3 (Дюклер, Нельсон), 41:03 — 4:1.
Вратари: Хегберг — Георгиев.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 31 (10+14+7) — 19 (4+7+8).
Наши: Романов (23.26/0/0) — -.
19 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|46
|31
|15
|67
|2
|Нью-Джерси
|48
|26
|22
|58
|3
|Каролина
|46
|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|6
|Рейнджерс
|45
|22
|23
|47
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
|Флорида
|47
|27
|20
|57
|3
|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|45
|23
|22
|50
|5
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|6
|Монреаль
|45
|22
|23
|48
|7
|Детройт
|45
|21
|24
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|3
|Даллас
|45
|28
|17
|57
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|46
|22
|24
|48
|6
|Юта
|44
|18
|26
|43
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|61
|2
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|42
|25
|17
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|44
|19
|25
|48
|6
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|7
|Сиэтл
|46
|19
|27
|41
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
|19.01
|00:05
|
Колорадо – Даллас
|6 : 3
|19.01
|02:00
|
Флорида – Анахайм
|3 : 0
|19.01
|03:00
|
Виннипег – Калгари
|1 : 3
|19.01
|03:00
|
Вашингтон – Питтсбург
|4 : 1
|19.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 7
|19.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Детройт
|5 : 1
|19.01
|03:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|1 : 0 Б
|19.01
|03:30
|
Айлендерс – Сан-Хосе
|4 : 1
|19.01
|04:00
|
Нэшвилл – Миннесота
|6 : 2
|19.01
|04:00
|
Чикаго – Вегас
|5 : 3
|19.01
|05:00
|
Юта – Сент-Луис
|- : -
|19.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|19.01
|06:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|19.01
|21:00
|
Нью-Джерси – Оттава
|- : -