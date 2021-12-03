«Айлендерс» проиграли «Сан-Хосе». Сорокин сделал 33 сэйва

«Айлендерс» на своем льду проиграли «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ. «Шаркс» одержали третью победу кряду. Серия поражений «островитян» теперь составляет 9 встреч.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин стал третьей звездой встречи. Он отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сан-Хосе» — 1:2 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Барзал — 5 (Грин, Мэйфилд), 1:04 — 1:0. Бонино — 3 (Дален, Майер), 9:10 — 1:1. Карлссон — 5 (Майер, Кутюр), 60:39 — 1:2.

Вратари: Сорокин — Хилл.

Штраф: 6 — 0.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 35 (12+15+7+1).

Наши: — - Барабанов (19.51/4/-1).

3 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.