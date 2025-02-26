«Айлендерс» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 26 февраля. Игра пройдет на «UBS Арене», стартовое вбрасывание состоится в 3.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Айлендерс» — «Рейнджерс» (видео онлайн)

С ключевыми событиями игры двух команд из Нью-Йорка можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ». В России нет официальных трансляций НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Предыдущая встреча соседей из Нью-Йорка в ноябре 2024 года завершилась победой «Рейнджерс» со счетом 5:2.

«Айлендерс» набрали 57 очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ, «Рейнджерс» — 60 очков в 57 играх.