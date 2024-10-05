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Сегодня, 04:47

Гол Цыплакова принес «Айлендерс» победу над «Рейнджерс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» в предсезонном матче НХЛ — 5:2.

Победную шайбу забросил российский нападающий Максим Цыплаков, реализовав большинство на последней минуте второго периода. Также на его счету голевая передача.

Российский голкипер островитян Семен Варламов отразил 20 из 22 бросков по своим воротам. Его визави Игорь Шестеркин отразил 33 из 38 бросков по своим воротам.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.

&laquo;Баффало&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Нью-Джерси&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. Сезон НХЛ стартовал в Праге. Символическое вбрасывание провел Ягр, атмосфера — супер
Игорь Шестеркин
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Максим Цыплаков
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