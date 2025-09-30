«Рейнджерс» победили «Айлендерс», Шестеркин сделал 21 сэйв

«Рейнджерс» победили «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 3:2 ОТ.

Российский голкипер «рейнджеров» Игорь Шестеркин сыграл два периода и отразил 21 из 22 бросков по своим воротам.

В других встречах «Филадельфия» по буллитам обыграла «Бостон» (3:2 Б), а «Детройт» проиграл «Питтсбургу» (1:2).

НХЛ

Предсезонные матчи

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

«Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

«Детройт» — «Питтсбург» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)