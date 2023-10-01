«Айлендерс» в предсезонном матче обыграли «Рейнджерс»
«Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 5:3.
В составе островитян отличились Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андрес Ли, вратарь Илья Варламов отразил 22 броска. У гостей шайбы забросили Бреннан Отхманн, Барклай Гудро и Уильям Кулле.
В следующем матче «Айлендерс» 3 октября сыграют с «Нью-Джерси», «Рейнджерс» встретится с «Дэвилз» 5 октября.
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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