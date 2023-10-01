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Сегодня, 04:37

«Айлендерс» в предсезонном матче обыграли «Рейнджерс»

Сергей Разин
корреспондент
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«Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 5:3.

В составе островитян отличились Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андрес Ли, вратарь Илья Варламов отразил 22 броска. У гостей шайбы забросили Бреннан Отхманн, Барклай Гудро и Уильям Кулле.

В следующем матче «Айлендерс» 3 октября сыграют с «Нью-Джерси», «Рейнджерс» встретится с «Дэвилз» 5 октября.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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