«Айлендерс» в предсезонном матче обыграли «Рейнджерс»

«Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ обыграли «Рейнджерс» со счетом 5:3.

В составе островитян отличились Жан-Габриэль Пажо, Брок Нельсон, Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Андрес Ли, вратарь Илья Варламов отразил 22 броска. У гостей шайбы забросили Бреннан Отхманн, Барклай Гудро и Уильям Кулле.

В следующем матче «Айлендерс» 3 октября сыграют с «Нью-Джерси», «Рейнджерс» встретится с «Дэвилз» 5 октября.