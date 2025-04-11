Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс», Шестеркин отразил 44 броска
«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграли «Айлендерс» со счетом 9:2.
В составе гостей дубль оформил Бретт Берард, 3 (2+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад, Уильям Кулле, Винсент Трочек, Юусо Парссинен и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 46. У «островитян» отличились Максим Цыплаков и Хадсон Фашинг.
В текущем сезоне Панарин провел 77 матчей, в которых набрал 87 (37+50) очков.
После этого матча «Рейнджерс» с 81 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)
Голы: Зибанежад — 18 (Д. Миллер, Куилль), 3:17 — 0:1. Куилль — 20 (Зибанежад, Д. Миллер), 12:49 — 0:2. Трочек — 24 (бол., Панарин, Фокс), 13:51 — 0:3. Панарин — 36 (Трочек, Фокс), 19:15 — 0:4. Пярссинен — 5 (Лафренье), 28:19 — 0:5. Цыплаков — 10 (бол., Хольмстрем, Пелек), 39:06 — 1:5. Берард — 5 (Ремпе, Кэррик), 47:54 — 1:6. Фэшинг — 1 (Сизикас, Энгвалль), 50:52 — 2:6. Берард — 6 (Кэррик, К. Миллер), 52:37 — 2:7. Лафренье — 17 (Фокс, Пярссинен), 55:54 — 2:8. Панарин — 37 (Пярссинен), 58:51 — 2:9.
Вратари: Хегберг (Леннокс, 47:54, Хегберг, 52:37) — Шестеркин.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 46 (10+20+16) — 32 (15+7+10).
Наши: Романов (18.13/5/-2), Цыплаков (14.46/4/-1) — Панарин (16.46/4/+2).
11 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -