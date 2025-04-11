Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс», Шестеркин отразил 44 броска

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграли «Айлендерс» со счетом 9:2.

В составе гостей дубль оформил Бретт Берард, 3 (2+1) очка набрал Артемий Панарин, еще по голу забили Мика Зибанежад, Уильям Кулле, Винсент Трочек, Юусо Парссинен и Алексис Лафренье, вратарь Игорь Шестеркин отразил 44 броска из 46. У «островитян» отличились Максим Цыплаков и Хадсон Фашинг.

В текущем сезоне Панарин провел 77 матчей, в которых набрал 87 (37+50) очков.

После этого матча «Рейнджерс» с 81 очком занимают 10-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» с 79 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Рейнджерс» — 2:9 (0:4, 1:1, 1:4)

Голы: Зибанежад — 18 (Д. Миллер, Куилль), 3:17 — 0:1. Куилль — 20 (Зибанежад, Д. Миллер), 12:49 — 0:2. Трочек — 24 (бол., Панарин, Фокс), 13:51 — 0:3. Панарин — 36 (Трочек, Фокс), 19:15 — 0:4. Пярссинен — 5 (Лафренье), 28:19 — 0:5. Цыплаков — 10 (бол., Хольмстрем, Пелек), 39:06 — 1:5. Берард — 5 (Ремпе, Кэррик), 47:54 — 1:6. Фэшинг — 1 (Сизикас, Энгвалль), 50:52 — 2:6. Берард — 6 (Кэррик, К. Миллер), 52:37 — 2:7. Лафренье — 17 (Фокс, Пярссинен), 55:54 — 2:8. Панарин — 37 (Пярссинен), 58:51 — 2:9.

Вратари: Хегберг (Леннокс, 47:54, Хегберг, 52:37) — Шестеркин.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 46 (10+20+16) — 32 (15+7+10).

Наши: Романов (18.13/5/-2), Цыплаков (14.46/4/-1) — Панарин (16.46/4/+2).

11 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.