Четыре голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»
«Айлендерс» проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Островитяне» потерпели третье поражение подряд.
В составе победителей четырьмя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он достиг отметки в 74 ассиста за сезон и вышел по этом показателю на третье место в истории клуба. Его признали первой звездой встречи.
Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 17 из 23 бросков.
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|49
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|2
|Рейнджерс
|77
|50
|27
|106
|3
|Питтсбург
|77
|43
|34
|97
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
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|35
|41
|80
|6
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|77
|35
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|76
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|78
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|77
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|8
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|77
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|57
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|76
|48
|28
|103
|3
|Сент-Луис
|77
|46
|31
|103
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|77
|43
|34
|91
|6
|Виннипег
|77
|35
|42
|81
|7
|Чикаго
|77
|26
|51
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|77
|47
|30
|104
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|92
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|77
|38
|39
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
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|Сан-Хосе
|76
|30
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|72
|8
|Сиэтл
|76
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Результаты / календарь
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|22.04
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|- : -
|22.04
|02:00
|
Монреаль – Филадельфия
|- : -
|22.04
|02:00
|
Нью-Джерси – Баффало
|- : -
|22.04
|02:00
|
Питтсбург – Бостон
|- : -
|22.04
|02:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|22.04
|02:30
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|22.04
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|22.04
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
|- : -
|22.04
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Калгари – Даллас
|- : -
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Лос-Анджелес – Чикаго
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Сан-Хосе – Сент-Луис
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|76
|111
|
|
Джонни Годро
Калгари
|77
|108
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|77
|50
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|61
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|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
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