Четыре голевые передачи Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Айлендерс»

«Айлендерс» проиграли «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6. «Островитяне» потерпели третье поражение подряд.

В составе победителей четырьмя голевыми передачами отметился российский нападающий Артемий Панарин. Он достиг отметки в 74 ассиста за сезон и вышел по этом показателю на третье место в истории клуба. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 26 из 29 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов отразил 17 из 23 бросков.