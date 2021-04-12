«Айлендерс» в овертайме победили «Рейнджерс», Кравцов набрал первое очко в НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Рейнджерс» со счетом 3:2.

На шайбы Кайла Палмьери, Жана-Габриэля Пажо и Райана Пулока гости ответили точными бросками Либора Хайека и Брендана Смита. Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов отметился результативной передачей и набрал первое очко в НХЛ, его одноклубник вратарь Игорь Шестеркин отразил 29 бросков, у голкипера «островитян» Ильи Сорокина 24 сэйва.

После этого матча «Айлендерс» с 58 очками занимают второе место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 44 очками — на пятой строчке.