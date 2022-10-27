41 сэйв Сорокина помог «Айлендерс» обыграть «Рейнджерс»

«Айлендерс» выиграл у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. Синерубашечники потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил все 41 бросок по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

«Айлендерс» идут на 15-м месте в Восточной конференции, а «Рейнджерс» — на 12-м.