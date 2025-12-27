«Айлендерс» и «Рейнджерс» сыграют в чемпионате НХЛ 28 декабря

«Айлендерс» и «Рейнджерс» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 28 декабря. Игра пройдет на льду «Ю-би-эс Арены» в Нью-Йорке (США), стартовое вбрасывание — в 02.00 по московскому времени.

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

28 декабря, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк) Айлендерс Рейнджерс

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Айлендерс» провели 37 матчей и набрали 44 очка, их предыдущим соперником был «Нью-Джерси» (2:1). У «Рейнджерс» — 39 матчей и 42 очка, в среду «синерубашечники» обыграли «Вашингтон» (7:3).