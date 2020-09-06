Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3-4).

— Стоит отдать сопернику должное, «Айлендерс» провели со всех сторон классный матч: в единоборствах, действиях с шайбой, обороне, — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ. — Но мы находились в одной победе от финальной четверки, так что сейчас, конечно, мое разочарование очень велико.