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«Айлендерс» провели со всех сторон классный матч». Виньо — о вылете «Филадельфии» из плей-офф НХЛ

07:57
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Главный тренер «Филадельфии» Ален Виньо подвел итоги серии второго раунда плей-офф НХЛ против «Айлендерс» (3-4).

— Стоит отдать сопернику должное, «Айлендерс» провели со всех сторон классный матч: в единоборствах, действиях с шайбой, обороне, — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ. — Но мы находились в одной победе от финальной четверки, так что сейчас, конечно, мое разочарование очень велико.

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