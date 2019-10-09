«Айлендерс» проиграла «Эдмонтону», Варламов пропустил 4 шайбы

«Эдмонтон» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). «Ойлерз» одержал третью победу победу в трех встречах.

Российский голкипер команды из Нью-Йорка Семен Варламов сыграл 28 минут 46 секунд и отразил 15 из 19 бросков по своим воротам, пропустив 4 шайбы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Голы: Бовилье — 2 (мен., Комаров), 14:14 — 1:0. Нил — 3, 17:53 — 1:1. Нил — 4 (бол., Макдэвид, Нерс), 19:29 — 1:2. Нил — 5 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 26:31 — 1:3. Кассиан — 3 (Драйзайтль, Макдэвид), 28:46 — 1:4. Нил — 6 (Юрчо, Клефбом), 46:51 — 1:5. Мартин — 1 (Добсон, Сизикас), 53:32 — 2:5.

Вратари: Варламов (Грайсс, 28:46) — Коскинен.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 27 (6+11+10) — 27 (13+11+3).

9 октября. Нью-Йорк. Barclays Center.

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