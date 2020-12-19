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«Айлендерс» продвинулся в переговорах по новому контракту с Барзалом

21:27
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«Айлендерс» ведет активные переговоры о новом контракте с нападающим Мэтью Барзалом, который находится в статусе ограничено свободного агента. Стороны серьезно продвинулись за последнее время, сообщил TSN агент игрока Джей Пи Бэрри.

Ранее появлялась информация, что «Островитяне» предлагают 23-летнему канадцу контракт с зарплатой в 7,5 миллиона долларов в год.

Барзал был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2015 под общим 16-м номером. В прошлом сезоне он набрал 60 (19+41) очков в 68 матчах. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 22 встречах.

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