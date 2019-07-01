"Айлендерс" предлагает Панарину контракт на семь лет с зарплатой в 11-12 миллионов долларов в год

Российский нападающий Артемий Панарин может перейти в "Айлендерс", утверждает журналист Sportsnet Эллиот Фридман. По его информации, "осторовитяне" предлагают 27-летнему хоккеисту контракт на семь лет с зарплатой в 11-12 миллионов долларов в год.

Отметим, что в приглашении Панарина также заинтересованы "Колорадо"​, "Флорида" и "Коламбус", за который он играл в прошлом сезоне. В составе "Блю Джэкетс" он провел 79 матчей в регулярном чемпионате и набрал 87 (28+59) очков, в плей-офф на его счету 11 (5+6) очков в 10 встречах.

Ранее сообщалось, что "Коламбус" также готов платить 27-летнему хоккеисту больше 12 миллионов в год, лишь бы удержать его в команде.

1 июля Панарин и его соотечественник, голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский стали неограниченно свободными агентами. 27-летний Панарин в прошлом сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 87 (28+59) очков. В плей-офф в его активе 10 матчей и 11 (5+6) очков.

В "Колорадо" готовы платить Панарину больше 12 миллионов долларов за сезон