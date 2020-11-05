«Айлендерс» предлагает Барзалу 7,5 миллиона долларов в год по новому контракту

«Айлендерс» ведет активные переговоры о новом контракте с нападающим Мэтью Барзалом, который находится в статусе ограничено свободного агента. «Островитяне» предлагают 23-летнему канадцу контракт с зарплатой в 7,5 миллиона долларов в год, сообщает Sportsnet.

Барзал был выбран клубом из Нью-Йорка на драфте-2015 под общим 16-м номером. В прошлом сезоне он набрал 60 (19+41) очков в 68 матчах. В плей-офф на его счету 17 (5+12) баллов в 22 встречах.