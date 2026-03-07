«Айлендерс» подписали новый контракт с Пажо до 2029 года

«Айлендерс» на официальном сайте объявили о подписании нового трехлетнего контракта с нападающим Жаном-Габриелем Пажо.

Соглашение с годовой зарплатой в 4,85 миллиона долларов начнет действовать со следующего сезона.

В этом сезоне 33-летний канадец принял участие в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 29 (14+15) очков.

Ранее форвард выступал за «Оттаву» (с 2013 по 2020 год). Всего за карьеру в НХЛ он набрал 395 (173+222) очков в 852 играх.

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