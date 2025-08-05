«Айлендерс» подписали контракт с первым номером драфта Шефером

«Айлендерс» объявили о подписании контракта новичка с защитником Мэттью Шефером.

Соглашение с 17-летним канадцем, выбранным под общим первым номером на драфте НХЛ 2025 года, рассчитано на 3 года. За команду он будет играть под номером 48.

В сезоне-2024/25 Шефер сыграл в 17 матчах за «Эри Оттерз» в хоккейной лиге Онтарио (OHL) и набрал 22 (7+15) очка. Часть сезона он пропустил из-за перелома ключицы.