«Айлендерс» подписали контракт с Голышевым
12 октября, 13:34
«Нью-Йорк Айлендерс» заключили полноценное соглашение с российским нападающим Анатолием Голышевым, сообщает журналист Джеймс Николс в Twitter.
По информации источника, Голышев подписал с «Айлендерс» контракт сроком на год с зарплатой 750 тысяч долларов.
26-летний нападающий в 2016 году был выбран «Айлендерс» в четвертом раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в НХЛ.
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