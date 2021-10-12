«Айлендерс» подписали контракт с Голышевым

«Нью-Йорк Айлендерс» заключили полноценное соглашение с российским нападающим Анатолием Голышевым, сообщает журналист Джеймс Николс в Twitter.

По информации источника, Голышев подписал с «Айлендерс» контракт сроком на год с зарплатой 750 тысяч долларов.

Anatoly Golyshev's contract has also been filed.



1x$ 750K, 1-way contract. #isles — James Nichols (@JamesNicholsNYI) October 12, 2021

26-летний нападающий в 2016 году был выбран «Айлендерс» в четвертом раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в НХЛ.