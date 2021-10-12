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«Айлендерс» подписали контракт с Голышевым

12 октября, 13:34
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«Нью-Йорк Айлендерс» заключили полноценное соглашение с российским нападающим Анатолием Голышевым, сообщает журналист Джеймс Николс в Twitter.

По информации источника, Голышев подписал с «Айлендерс» контракт сроком на год с зарплатой 750 тысяч долларов.

26-летний нападающий в 2016 году был выбран «Айлендерс» в четвертом раунде драфта под общим 95-м номером. В прошедшем сезоне он не провел ни одного матча в НХЛ.

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