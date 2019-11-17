«Айлендерс» победили «Филадельфию», Проворов набрал 2 очка

«Филадельфия» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов проиграла «Айлендерс» — 3:4. «Островитяне» забросили три шайбы в третьем периоде. Дубль в их составе оформил Энтони Бовиллье. Семен Варламов не играл.

На счету российского защитника «летчиков» Ивана Проворова 2 (1+1) очка, показатель полезности «+1», бросок в створ, силовой прием и 5 блокшотов за 26.32 (первый показатель среди полевых игроков).

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