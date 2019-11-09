«Айлендерс» победил «Флориду». Бобровский отразил 34 броска

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» играли с «Флоридой». Команда из Нью-Йорка одержала победу со счетом 2:1.

Два очка, гол и результативную передачу, на свой счет записал нападающий «Островитян» Мэтью Барзал. Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 34 из 36 бросков по своим воротам.

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«Айлендерс» — «Флорида» — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Барзал — 7 (Нельсон, Брассар), 5:40 — 1:0. Барков — 4 (бол., Юбердо, Яндл), 46:12 — 1:1. Мэйфилд — 2 (Тэйвз, Барзал), 46:50 — 2:1.

Вратари: Грайсс — Бобровский (58:53).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 36 (7+19+10) — 38 (14+8+16).

Наши: — - Дадонов (22.20/1/-1).

9 ноября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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