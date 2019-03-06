"Айлендерс" по буллитам переиграл "Оттаву"

"Айлендерс" обыграл "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б). Победный буллит реализовал Джордан Эберле.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Оттава" - 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0)
Голы: Нельсон - 21 (Бэйли), 8:22 - 1:0. Гиббонс - 4 (Шабо, Уайт), 20:26 - 1:1. Тэйвз - 5 (Дэл Колл), 22:34 - 2:1. Ли - 23 (Ледди, Бойчак), 25:45 - 3:1. Линдберг - 6 (Бедкер, Дюклер), 26:32 - 3:2. Джонстон - 1 (Комаров, Сизикас), 30:02 - 4:2. Смит - 8 (Райан, Воланин), 47:38 - 4:3. Пажо - 2 (Ткачак, Пяйярви-Свенссон), 55:20 - 4:4.
Победный буллит: Эберле.
Вратари: Ленер (Грайсс, 55:20) - Андерсон.
Штраф: 0 - 6.
Броски: 38 (6+26+6+0) - 27 (10+8+8+1).
6 марта. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.
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