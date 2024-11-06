«Айлендерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча
«Айлендерс» дома победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.
«Айлендерс» и «Питтсбург» занимают 11-е и 12-е места в Восточной конференции, набрав по 12 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|11
|9
|2
|18
|2
|Нью-Джерси
|15
|8
|7
|18
|3
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|4
|Вашингтон
|11
|8
|3
|16
|5
|Коламбус
|12
|5
|7
|12
|6
|Айлендерс
|13
|5
|8
|12
|7
|Питтсбург
|14
|5
|9
|12
|8
|Филадельфия
|13
|4
|9
|9
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|13
|9
|4
|19
|2
|Торонто
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|13
|7
|6
|14
|4
|Бостон
|14
|6
|8
|13
|5
|Оттава
|12
|6
|6
|12
|6
|Детройт
|11
|5
|6
|11
|7
|Баффало
|13
|5
|8
|11
|8
|Монреаль
|13
|4
|9
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|13
|12
|1
|24
|2
|Миннесота
|12
|8
|4
|18
|3
|Даллас
|11
|7
|4
|14
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|14
|5
|Юта
|13
|5
|8
|13
|6
|Колорадо
|13
|6
|7
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|11
|8
|Нэшвилл
|12
|4
|8
|9
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|17
|3
|Ванкувер
|11
|6
|5
|15
|4
|Калгари
|13
|7
|6
|15
|5
|Эдмонтон
|13
|6
|7
|13
|6
|Сиэтл
|14
|5
|9
|11
|7
|Анахайм
|12
|4
|8
|10
|8
|Сан-Хосе
|14
|4
|10
|10
Результаты / календарь
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
2.11
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
|6.11
|03:00
|
Торонто – Бостон
|4 : 0
|6.11
|03:00
|
Монреаль – Калгари
|2 : 3 ОТ
|6.11
|03:00
|
Каролина – Филадельфия
|6 : 4
|6.11
|03:00
|
Баффало – Оттава
|5 : 1
|6.11
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|4 : 3 Б
|6.11
|04:00
|
Виннипег – Юта
|3 : 0
|6.11
|04:00
|
Сент-Луис – Тампа-Бэй
|3 : 2
|6.11
|04:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|1 : 5
|6.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|6 : 3
|6.11
|06:00
|
Анахайм – Ванкувер
|1 : 5
|6.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|2 : 1 ОТ
Новости