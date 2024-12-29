«Айлендерс» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» дома победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 37 очками — на 9-й строчке.