«Айлендерс» и «Питтсбург» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря

Матч «Айлендерс» — «Питтсбург» пройдет в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Игра состоится на «Ю-би-эс Арене» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Айлендерс» — «Питтсбург» можно в матч-центре нашего сайта.

«Айлендерс» в регулярном чемпионате-2024/25 провели 35 матчей и набрали 33 очка, у «Питтсбурга» — 36 игр и 37 очков.