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Сегодня, 23:30

«Айлендерс» — «Питтсбург»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Айлендерс» и «Питтсбург» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ 29 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (№71) с партнерами по «Питтсбургу».
Фото Getty Images

Матч «Айлендерс» — «Питтсбург» пройдет в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на воскресенье, 29 декабря. Игра состоится на «Ю-би-эс Арене» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.30 по московскому времени.

Официальных трансляций НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Отслеживать ключевые события и результат игры «Айлендерс» — «Питтсбург» можно в матч-центре нашего сайта.

«Айлендерс» в регулярном чемпионате-2024/25 провели 35 матчей и набрали 33 очка, у «Питтсбурга» — 36 игр и 37 очков.

НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 38 24 14 51
2 Вашингтон 34 23 11 48
3 Каролина 35 21 14 43
4 Питтсбург 36 16 20 37
5 Коламбус 36 15 21 36
6 Филадельфия 35 15 20 34
7 Рейнджерс 34 16 18 33
8 Айлендерс 35 13 22 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 36 22 14 46
2 Флорида 36 22 14 46
3 Бостон 37 19 18 42
4 Тампа-Бэй 32 19 13 40
5 Оттава 34 18 16 38
6 Монреаль 34 14 20 31
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 36 25 11 51
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Эдмонтон 34 21 13 44
3 Лос-Анджелес 34 19 15 43
4 Ванкувер 34 17 17 41
5 Калгари 34 16 18 39
6 Сиэтл 36 15 21 32
7 Анахайм 33 13 20 30
8 Сан-Хосе 38 11 27 28
Результаты / календарь
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Нью-Джерси – Каролина
 4 : 2
28.12 03:00
Детройт – Торонто
 2 : 5
28.12 03:00
Баффало – Чикаго
 6 : 2
28.12 03:00
Коламбус – Бостон
 6 : 2
28.12 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 7 : 4
28.12 04:00
Даллас – Миннесота
 2 : 3 ОТ
28.12 05:30
Юта – Колорадо
 1 : 4
28.12 06:30
Сан-Хосе – Вегас
 3 : 6
28.12 21:00
Флорида – Монреаль
 - : -
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