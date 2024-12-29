«Айлендерс» победили «Питтсбург», у Романова и Малкина голевые передачи

«Айлендерс» дома победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев две результативные передачи сделал защитник Александр Романов. Вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 22 броска. У гостей голевым пасом отметился Евгений Малкин.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 37 очками — на 9-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)

Голы: Пажо — 8 (Барзал), 14:47 — 1:0. Бантинг — 10 (бол., Ракелль), 16:03 — 1:1. Дюклер — 3 (Палмиери, Нельсон), 25:39 — 2:1. Ли — 14 (Романов, Барзал), 28:36 — 3:1. Сизикас — 2 (Романов, Хорват), 29:39 — 4:1. Аччиари — 4 (Нието, Карлссон), 33:49 — 4:2. Ракелль — 17 (Грызлик, Малкин), 39:56 — 4:3. Сизикас — 3 (Хольмстрем), 54:43 — 5:3. Ли — 15 (п.в.), 59:38 — 6:3.

Вратари: Сорокин — Джерри (57:04 — 59:38).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 35 (11+16+8) — 25 (9+12+4).

Наши: Романов (23.36/2/+1), Цыплаков (12.39/0/0) — Малкин (19.06/3/-1).

29 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.