«Айлендерс» победили «Питтсбург», у Романова и Малкина голевые передачи
«Айлендерс» дома победили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
У хозяев две результативные передачи сделал защитник Александр Романов. Вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 22 броска. У гостей голевым пасом отметился Евгений Малкин.
«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 37 очками — на 9-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Питтсбург» — 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)
Голы: Пажо — 8 (Барзал), 14:47 — 1:0. Бантинг — 10 (бол., Ракелль), 16:03 — 1:1. Дюклер — 3 (Палмиери, Нельсон), 25:39 — 2:1. Ли — 14 (Романов, Барзал), 28:36 — 3:1. Сизикас — 2 (Романов, Хорват), 29:39 — 4:1. Аччиари — 4 (Нието, Карлссон), 33:49 — 4:2. Ракелль — 17 (Грызлик, Малкин), 39:56 — 4:3. Сизикас — 3 (Хольмстрем), 54:43 — 5:3. Ли — 15 (п.в.), 59:38 — 6:3.
Вратари: Сорокин — Джерри (57:04 — 59:38).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 35 (11+16+8) — 25 (9+12+4).
Наши: Романов (23.36/2/+1), Цыплаков (12.39/0/0) — Малкин (19.06/3/-1).
29 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena.
|Столичный дивизион
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|51
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|24
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|50
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|42
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|Центральный дивизион
|И
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|1
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|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|36
|22
|14
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|34
|20
|14
|41
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|37
|17
|20
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
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|36
|12
|24
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|35
|24
|11
|51
|2
|Лос-Анджелес
|35
|20
|15
|45
|3
|Эдмонтон
|35
|21
|14
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|34
|16
|18
|39
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|30
|8
|Сан-Хосе
|38
|11
|27
|28
|29.12
|00:00
|
Ванкувер – Сиэтл
|4 : 5 ОТ
|29.12
|00:00
|
Анахайм – Филадельфия
|1 : 3
|29.12
|00:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|29.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|6 : 2
|29.12
|03:00
|
Виннипег – Оттава
|4 : 2
|29.12
|03:00
|
Торонто – Вашингтон
|2 : 5
|29.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|5 : 2
|29.12
|03:00
|
Бостон – Коламбус
|4 : 0
|29.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|6 : 3
|29.12
|06:00
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|29.12
|23:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -