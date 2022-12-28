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Сегодня, 06:05

«Айлендерс» переиграли «Питтсбург». Сорокин отразил 19 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» обыграли «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Пингвинз» потерпели второе поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Голы: Ли — 12 (Нельсон), 1:03 — 1:0. Жозеф — 2, 15:13 — 1:1. Барзал — 6 (Фэшинг, Бэйли), 20:50 — 2:1. Бэйли — 6 (Добсон, Романов), 31:32 — 3:1. Барзал — 7, 36:42 — 4:1. Ли — 13 (Нельсон, Пулок), 43:33 — 5:1.

Вратари: Сорокин — Джерри.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 42 (14+20+8) — 20 (12+4+4).

Наши: Романов (19.34/1/+3) — Малкин (14.50/2/-1).

28 декабря. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 34 22 12 46
3 Вашингтон 37 20 17 44
4 Питтсбург 34 19 15 43
5 Рейнджерс 36 19 17 43
6 Айлендерс 36 20 16 42
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 33 10 23 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 34 27 7 57
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 35 15 20 34
7 Оттава 34 15 19 33
8 Монреаль 34 15 19 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 32 19 13 40
5 Сент-Луис 35 16 19 35
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 32 11 21 27
8 Чикаго 33 8 25 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 36 24 12 49
2 Лос-Анджелес 37 19 18 44
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Калгари 35 16 19 39
5 Эдмонтон 35 18 17 38
6 Ванкувер 33 15 18 33
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 35 9 26 22
Результаты / календарь
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30.12
31.12
1.01
2.01
28.12 03:00
Каролина – Чикаго
 3 : 0
28.12 03:00
Коламбус – Баффало
 - : -
28.12 03:00
Оттава – Бостон
 3 : 2 Б
28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 0 : 4
28.12 03:30
Айлендерс – Питтсбург
 5 : 1
28.12 04:00
Виннипег – Миннесота
 1 : 4
28.12 04:00
Нэшвилл – Даллас
 2 : 3
28.12 04:00
Сент-Луис – Торонто
 4 : 5 ОТ
28.12 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
28.12 05:00
Калгари – Эдмонтон
 - : -
28.12 06:00
Ванкувер – Сан-Хосе
 - : -
28.12 06:30
Лос-Анджелес – Вегас
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 66
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 56
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 51
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 35 30
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 36 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 23 1.94
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

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