«Айлендерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

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«Оттава» на выезде обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:0.

За «Сенаторз» шайбы забросили Адам Годетт и Артем Зуб.

«Оттава» набрала 47 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Айлендерс» идут 15-ми с 41 баллом.