«Айлендерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» на домашнем льду обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За клуб из Нью-Йорка забили Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Ноа Добсон. У «Сенаторз» отличились Клод Жиру и Джейкоб Чикран.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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