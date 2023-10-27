«Айлендерс» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ
«Айлендерс» на домашнем льду обыграли «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
За клуб из Нью-Йорка забили Бо Хорват, Кэл Клаттербак и Ноа Добсон. У «Сенаторз» отличились Клод Жиру и Джейкоб Чикран.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|3
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|4
|Каролина
|8
|4
|4
|8
|5
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|7
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|8
|Вашингтон
|6
|2
|4
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|6
|8
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
Результаты / календарь
17.10
18.10
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20.10
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24.10
25.10
26.10
27.10
28.10
29.10
30.10
31.10
1.11
|27.10
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|6 : 0
|27.10
|02:00
|
Детройт – Виннипег
|1 : 4
|27.10
|02:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2 ОТ
|27.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 2
|27.10
|02:30
|
Филадельфия – Миннесота
|6 : 2
|27.10
|03:00
|
Даллас – Торонто
|1 : 4
|27.10
|04:00
|
Калгари – Сент-Луис
|0 : 3
|27.10
|04:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|0 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33
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