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Сегодня, 06:20

«Оттава» победила «Айлендерс», Зуб забил в пустые ворота

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Айлендерс» на своем льду проиграли «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:2.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Оттава» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Годетт — 14 (Клевен, Пинто), 28:42 — 0:1. Зуб — 1 (п.в., Норрис, Батерсон), 58:36 — 0:2.

Вратари: Хегберг (57:13 — 58:36) — Мериляйнен.

Штраф: 7 — 7.

Броски: 23 (7+9+7) — 26 (5+7+14).

Наши: Цыплаков (17.12/0/-1) — Зуб (24.23/1/+2).

15 января. Нью-Йорк. UBS Arena.

Артем Зуб
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Оттава Сенаторз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 44 29 15 63
2 Нью-Джерси 46 26 20 57
3 Каролина 44 26 18 55
4 Коламбус 44 21 23 48
5 Филадельфия 45 19 26 44
6 Питтсбург 46 18 28 44
7 Рейнджерс 42 20 22 42
8 Айлендерс 43 17 26 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 45 27 18 56
2 Флорида 45 26 19 55
3 Тампа-Бэй 42 23 19 49
4 Бостон 46 22 24 49
5 Оттава 43 22 21 47
6 Монреаль 42 20 22 44
7 Детройт 43 20 23 44
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 45 30 15 63
2 Миннесота 44 27 17 58
3 Даллас 43 28 15 57
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 45 21 24 46
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 43 14 29 35
8 Чикаго 44 14 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 29 15 61
2 Эдмонтон 43 27 16 57
3 Лос-Анджелес 41 24 17 53
4 Калгари 43 21 22 49
5 Ванкувер 43 19 24 48
6 Анахайм 44 18 26 41
7 Сиэтл 45 19 26 41
8 Сан-Хосе 46 14 32 34
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15.01 03:00
Торонто – Даллас
 1 : 4
15.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 2 : 4
15.01 03:00
Вашингтон – Анахайм
 3 : 0
15.01 03:00
Детройт – Сан-Хосе
 3 : 6
15.01 03:00
Бостон – Тампа-Бэй
 6 : 2
15.01 03:00
Коламбус – Филадельфия
 3 : 2 Б
15.01 03:30
Айлендерс – Оттава
 0 : 2
15.01 03:30
Нью-Джерси – Флорида
 1 : 2 Б
15.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 6 : 1
15.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 2 : 1
15.01 04:00
Нэшвилл – Вегас
 5 : 3
15.01 05:00
Юта – Монреаль
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