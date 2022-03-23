24 сэйва Варламова помогли «Айлендерс» обыграть «Оттаву»

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«Айлендерс» выиграли у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0. «Сенаторз» проиграли вторую встречу кряду.

Российский голкипер хозяев Семен Варламов отразил все 24 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.