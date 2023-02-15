«Оттава» по буллитам выиграла у «Айлендерс». Сорокин сделал 32 сэйва
«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
«Айлендерс» с 61 очком занимает 9-е место в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 13-й строчке — 55 очков.
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20.02
|15.02
|03:00
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Вашингтон – Каролина
|- : -
|15.02
|03:00
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Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|15.02
|03:00
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Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.02
|03:30
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Айлендерс – Оттава
|- : -
|15.02
|04:00
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Виннипег – Сиэтл
|- : -
|15.02
|04:00
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Сент-Луис – Флорида
|- : -
|15.02
|04:30
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Даллас – Бостон
|- : -
|15.02
|05:00
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Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|15.02
|06:30
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Сан-Хосе – Питтсбург
|- : -
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