«Оттава» по буллитам выиграла у «Айлендерс». Сорокин сделал 32 сэйва

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«Оттава» переиграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б. Команда из Нью-Йорка потерпела третье поражение подряд.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» с 61 очком занимает 9-е место в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 13-й строчке — 55 очков.