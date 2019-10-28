«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 28 бросков

«Айлендерс» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ обыграли «Филадельфию» — 5:3. Российский голкипер «островитян» Семен Варламов отразил 28 бросок из 31. По голу и передаче на счету Мэтта Барзала и Андерса Ли.

На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», силовой прием и 3 блокшота за 25.02 на льду. У Михаила Воробьева «-1» и бросок за 9.27.

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«Айлендерс» — «Филадельфия» — 5:3 (3:2, 2:0, 0:1)

Голы: Ворачек — 4 (Санхейм), 1:07 — 0:1. Ли — 4 (Бэйли, Бойчак), 3:17 — 1:1. Брассар — 3 (Нельсон), 4:22 — 2:1. Джонстон — 1 (Бардро), 11:46 — 3:1. Конекны — 6 (Браун, Хэйс), 16:38 — 3:2. Пулок — 1 (Клаттербак, Пелеч), 24:13 — 4:2. Барзал — 5 (Ли, Тэйвз), 25:38 — 5:2. Жиру — 2 (ван Римсдайк, Ворачек), 57:04 — 5:3.

Вратари: Варламов — Харт (Эллиотт, 28:46, 57:13).

Штраф: 13 — 11.

Броски: 33 (9+12+12) — 31 (5+13+13).

Наши: — - Воробьев (9.27/1/-1), Проворов (25.02/0/-1).

28 октября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

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