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«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Проворов отметился голом

05:46
&quot;Айлендерс&quot; - &quot;Филадельфия&quot;. Фото ХК "Филадельфия".
&quot;Айлендерс&quot; - &quot;Филадельфия&quot;. Фото ХК "Филадельфия".
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«Айлендерс» выиграли у «Филадельфии» в матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2). Команда ведет в серии со счетом 3-1.

В составе победителей дубль сделал Брок Нельсон, еще одну шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо. У «летчиков» голы в активе Шона Кутюрье и Ивана Проворова.

Следующий матч состоится 2 сентября. Для победы в серии «островитянам» осталось выиграть один раз.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/2 финала

Четвертый матч

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Счет в серии: 3-1

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