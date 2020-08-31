«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Проворов отметился голом
05:46
«Айлендерс» выиграли у «Филадельфии» в матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2). Команда ведет в серии со счетом 3-1.
В составе победителей дубль сделал Брок Нельсон, еще одну шайбу забросил Жан-Габриэль Пажо. У «летчиков» голы в активе Шона Кутюрье и Ивана Проворова.
Следующий матч состоится 2 сентября. Для победы в серии «островитянам» осталось выиграть один раз.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/2 финала
Четвертый матч
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Счет в серии: 3-1