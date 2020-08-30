НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» и вышли вперед в серии

04:32
&quot;Айлендерс&quot; - &quot;Филадельфия&quot;. Фото ХК "Айлендерс".
&quot;Айлендерс&quot; - &quot;Филадельфия&quot;. Фото ХК "Айлендерс".
Теги:

«Айлендерс» победили «Филадельфию» (3:1) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии: 2-1.

В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Ли. У «Летчиков» шайбу забросил Тайлер Питлик.

У «Айлендерс» весь матч провел российский голкипер Семен Варламов. За «Филадельфию» играл российский защитник Иван Проворов, результативными действиями он не отметился.

Следующий матч состоится 31 августа. Начало в 03.00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

Восточная конференция

1/2 финала

Третий матч

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Счет в серии: 2-1

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир