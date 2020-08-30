«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» и вышли вперед в серии

«Айлендерс» победили «Филадельфию» (3:1) в матче второго раунда плей-офф НХЛ. Команда вышла вперед в серии: 2-1.

В составе победителей отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Ли. У «Летчиков» шайбу забросил Тайлер Питлик.

У «Айлендерс» весь матч провел российский голкипер Семен Варламов. За «Филадельфию» играл российский защитник Иван Проворов, результативными действиями он не отметился.

Следующий матч состоится 31 августа. Начало в 03.00 по московскому времени.

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1/2 финала

Третий матч

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Счет в серии: 2-1