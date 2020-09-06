«Айлендерс» обыграли «Филадельфию» и вышли в финал Восточной конференции

«Айлендерс» в матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграли «Филадельфию» со счетом 4:0.

Шайбы на счету Скотта Мейфилда, Энди Грина, Брока Нельсона и Энтони Бовилье, который забросил в пустые ворота.

Российский голкипер «Айлендерс» Семен Варламов не принял участие в матче. Защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел 24 минуты на площадке при коэффициенте полезности «-3».

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу «Айлендерс». Команда из Нью-Йорка вышла в финал Восточной конференции, где встретится с «Тампой».