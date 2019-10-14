«Айлендерс» обыграл «Сент-Луис» в овертайме, Тарасенко забил первую шайбу в сезоне

«Айлендерс» дома одержал победу над «Сент-Луисом» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.В составе гостей отличились российский нападающий Владимир Тарасенко и форвард Брэйден Шенн.

Для 27-летнего Тарасенко эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями в этой игре и провел на льду в общей сложности 13 минут и 54 секунды.

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Шенн — 5 (Фольк, Шворц), 6:48 — 0:1. Тарасенко — 1 (бол., Данн), 45:23 — 0:2. Нельсон — 3 (Дэл Колл), 54:29 — 1:2. Ли — 3 (Барзал, Бойчак), 59:33 — 2:2. Тэйвз — 2 (Барзал), 61:13 — 3:2.

Вратари: Грайсс (58:56 — 59:33) — Биннингтон.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (9+4+18+1) — 23 (7+10+6+0).

Наши: — Барбашев (13.54/0/0), Тарасенко (16.48/5/-1).

14 октября. Нью-Йорк. Nassau Coliseum.

Schenn, Tarasenko, Dunn... whoever they give this goal to, the fact remains... Blues lead 1-0 early. #stlblues pic.twitter.com/zUqzPTTCoW — St. Louis Blues (@StLouisBlues) October 14, 2019

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