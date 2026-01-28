«Айлендерс» обменяли Цыплакова в «Нью-Джерси»

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков стал игроком «Нью-Джерси». Стороны согласовали обмен.

За 27-летнего россиянина «островитяне» получили нападающего Ондржея Палата и пики в третьем раунде драфта 2026 года и в шестом раунде драфта 2027 года.

В сезоне-2025/26 Цыплаков принял участи в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. На счету 34-летнего Палата 10 (4+6) очков в 51 игре.

Цыплаков не был выбран на драфте НХЛ. В 2024 году он перебрался в «Айлендерс» из «Спартака», подписав контракт новичка.