«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 3:4.

После этого матча «Айлендерс» с 15 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 22 очками — на второй строчке.