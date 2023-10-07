«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 27 бросков

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 3:0. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Айлендерс» встретятся с «Баффало» (15 октября), а «Девилз» дома встретятся с «Детройтом» (13 октября).