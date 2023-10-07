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Сегодня, 05:01

«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 27 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 3:0. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Айлендерс» встретятся с «Баффало» (15 октября), а «Девилз» дома встретятся с «Детройтом» (13 октября).

Логотип НХЛ. НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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