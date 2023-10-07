«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 27 бросков
«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в предсезонном матче НХЛ — 3:0. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 27 из 30 бросков по своим воротам.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Айлендерс» встретятся с «Баффало» (15 октября), а «Девилз» дома встретятся с «Детройтом» (13 октября).
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13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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