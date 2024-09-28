«Айлендерс» победили «Нью-Джерси», Варламов сделал 16 сэйвов

«Айлендерс» выиграл у «Нью-Джерси» в предсезонном матче НХЛ — 5:1.

Российский голкипер нью-йоркской команды Семен Варламов сыграл два периода и отразил 16 из 17 бросков по своим воротам.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.