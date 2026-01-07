9:0! «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси», Сорокин сделал 44 сэйва

«Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:0.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Нападающий Максим Шабанов записал на свой счет одну голевую передачу. Теперь у 25-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 31 матче этого сезона.

Энтони Дюклер оформил хет-трик, Кейси Сизикас отметился дублем, а также по голу забили Симон Хольмстрем, Мэтью Барзал, Энтони Деанджело и Калум Ритчи.

«Айлендерс» набрали 52 очка в 43 матчах и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Нью.-Джерси» идет на 12-й строчке — 46 очков в 43 играх.