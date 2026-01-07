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7 января, 06:14

9:0! «Айлендерс» разгромили «Нью-Джерси», Сорокин сделал 44 сэйва

«Айлендерс» забросили 9 шайб «Нью-Джерси»
Евгений Козинов
Корреспондент
Илья Сорокин в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Айлендерс» выиграли у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:0.

Российский голкипер Илья Сорокин отразил все 44 броска по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Нападающий Максим Шабанов записал на свой счет одну голевую передачу. Теперь у 25-летнего россиянина 15 (4+11) очков в 31 матче этого сезона.

Энтони Дюклер оформил хет-трик, Кейси Сизикас отметился дублем, а также по голу забили Симон Хольмстрем, Мэтью Барзал, Энтони Деанджело и Калум Ритчи.

«Айлендерс» набрали 52 очка в 43 матчах и занимают 5-е место в Восточной конференции. «Нью.-Джерси» идет на 12-й строчке — 46 очков в 43 играх.

Илья Сорокин сделал 44 сэйва в&nbsp;матче с &laquo;Нью-Джерси&raquo; (9:0) и&nbsp;установил рекорд &laquo;Айлендерс&raquo; по&nbsp;сухим матчам.Русский вратарь установил рекорд «Айлендерс». Сорокин — лучший по сухарям в истории клуба
НХЛ. Регулярный чемпионат
7 января, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Нью-Джерси
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Илья Сорокин
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
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