«Айлендерс» в овертайме уступили «Нью-Джерси», Сорокин отразил 29 бросков

«Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступили в овертайме «Нью-Джерси» со счетом 3:4.

В составе «островитян» отличились Симон Хольмстрем, Деннис Чоловски и Брок Нельсон, форвард Максим Цыплаков отметился результативной передачей, вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 33. У «Дэвилз» дубль оформил Джек Хьюз, забросивший победную шайбу, а также по голу забили Доусон Мерсер и Стефан Ноесен.

После этого матча «Айлендерс» с 15 очками занимают 10-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 22 очками — на второй строчке.