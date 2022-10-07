26 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» переиграть «Нью-Джерси»

«Айлендерс» обыграли «Нью-Джерси» (5:2) в предсезонном матче НХЛ. Игра прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семен Варламов. Он отразил 26 из 28 бросков по воротам.

Сезон-2022/23 стартует 7 октября и станет 106-м в истории лиги. В первом матче «Айлендерс» сыграют с «Флоридой», а «Нью-Джерси» — с «Филадельфией». Обе встречи пройдут 14 октября.